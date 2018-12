"I fari disturbano le stelle", multa da 1700 euro per un concessionario di auto

Un concessionario d'auto padovano ha ricevuto una multa da 1.715 euro perché con dei fari "disturbava" le stelle: per la prima volta in Veneto è stato sanzionato chi rovina il cielo stellato, patrimonio dell'umanità per l'Unesco dal 1992. A dare la notizia è l' associazione Veneto Stellato : "È stata erogata la prima sanzione dal Comune di Padova per omessa messa a norma dell'impianto di illuminazione esterna".

La legge per combattere l'inquinamento luminoso è stata introdotta dalla Regione Veneto nel 2009. La norma impone di indrizzare la luce verso il basso o in orizzontale. In presenza di violazioni, trascorsi 60 giorni messi a disposizione per regolarizzarsi, scatta una sanzione che va dai 260 a 1.030 euro per punto luce. Alla multa deve comunque seguire l'adeguamento entro 90 giorni. Gli oltre 1.700 euro richiesti al concessionario padovano derivano quindi dalla cumulazione di più fari posizionati nel piazzale del proprio punto vendita.