23 febbraio 2019 14:37 "Faccetta nera" sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, scatta la rivolta in Rete: "Eʼ inaccettabile" Proteste per i video che testimoniano inni fascisti mandati in filodiffusione dalla struttura di Limone Piemonte (Cuneo). Il gestore a Tgcom24: "Sono sorpreso, non ne so nulla"

"Faccetta nera", "All'armi siam fascisti" e altri inni del Ventennio dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio di Limone Piemonte (Cuneo) tra lo sconcerto dei passanti. Le segnalazioni si riferiscono al 22 febbraio con tanto di video. Così la pagina Facebook dell'Osservatorio democratico sulle nuove destre in Italia lancia l'allarme. "Se l'apologia di fascismo in questo Paese è un reato - si legge nel post, - come è possibile che un esercizio pubblico quale la pista di pattinaggio su ghiaccio di una rinomata località turistica possa permettersi una rievocazione in pieno giorno? Nessuna autorità ha impedito questa provocazione?". Piove la condanna via social: "E' inaccettabile". Il gestore, Gianluca Di Gifico, raggiunto da Tgcom24, resta sorpreso: "Non ero presente, mi informerò".

Lo sdegno corre onlineDiversi i commenti di sdegno che si trovano in Rete, dopo le denunce via Facebook. Alcuni turisti in possesso dei video hanno anche scritto sulle pagine ufficiali del comprensorio sciistico minacciando di "non mettere più piede a Limone" se non saranno presi provvedimenti.



"Auspichiamo che, dopo questa denuncia, le autorità competenti vadano a controllare la pista di pattinaggio in oggetto", conclude l'Osservatorio democratico sulle nuove destre.