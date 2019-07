"Cercasi addetto stampa senza difetti fisici": è polemica per il bando del Teatro San Carlo di Napoli

E' polemica a Napoli per un bando emesso dal Teatro San Carlo, in cui si cercano addetti stampa che "siano fisicamente idonei ed esenti da difetti o imperfezioni". "Cercare una persona esente da difetti fisici è una formula di valida solo per alcuni specifici ruoli della pubblica amministrazione. Non può valere per il ruolo di addetto stampa", afferma Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, chiedendo il ritiro immediato del bando.