"All’ospedale Cervello di Palermo le condizioni dei pazienti sono disumane"

I medici e gli infermieri come fronteggiano questa situazione?

Non credo che vadano colpevolizzati. Il problema è che sono pochi per il numero di pazienti ricoverati. Fanno quel che possono, ma non hanno il tempo materiale per riuscire ad occuparsi di tutti. Molti di loro si sono rassegnati a questa situazione, io non riuscirei mai a lavorare in queste condizioni. Un dottore mi ha confessato di non poter fare altro che accettare passivamente quest'emergenza perché deve tenersi stretto il suo lavoro.



Come pensa di agire ora?

Sono costretto a spostare mia madre in una clinica privata. Non posso lasciarla in quel posto: lì entri con un problema e ne esci con molti altri, a causa di germi e condizioni sanitarie inaccettabili e imbarazzanti. Nonostante questo, io ho grande fiducia nelle strutture pubbliche, mia figlia per esempio qualche giorno fa si è operata al Policlinico ed è andato tutto benissimo. Infatti, mai mi sarei aspettato di trovare una situazione simile in un ospedale pubblico.



Se potesse lanciare un messaggio all’assessore alla sanità di Palermo, Ruggero Razza, cosa gli direbbe?

Vorrei solo che andasse a vedere con i suoi occhi cosa succede in quel luogo. Ma non deve andarci come assessore, in pompa magna, ma da semplice cittadino. La mia denuncia da sola vale poco, chi vive certe esperienze in prima persona a volte si pensa tenda ad esagerarle. Ma non è questo il caso. Sono sicuro che basterebbero pochi minuti e l’assessore sarebbe costretto a scappare per l’odore che si respira nel pronto soccorso. Serve un tavolo urgente, tra l’assessore e il primario, con cui in questi giorni non sono mai riuscito a parlare. È necessario intervenire subito, non con le parole ma con azioni pratiche e concrete.