È morto Gianluca Catapano, ex campione del mondo di body building

È morto a 47 anni Gianluca Catapano, ex campione del mondo di body building. L'atleta è deceduto all'ospedale Civile di Avellino, dove era ricoverato da oltre un anno. Originario di Benevento, Catapano era titolare della palestra Olimpian's Club di Benevento. Sabato 22 giugno, avrebbe dovuto partecipare a The Italian Phoenix, evento sportivo in programma a Telese Terme. La notizia della scomparsa si è diffusa tramite i social, in cui sono comprsi centinaia i messaggi di amici e conoscenti.