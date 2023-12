Zuppetta di pesci poveri

PROCEDIMENTO

Pulite il pesce e tagliatelo a tranci lasciando interi i più piccoli.

Preparate in una pentola dell'olio, uno spicchio d'aglio, del peperoncino e una cipolla tritata. Adagiate il pesce e lasciate i sugarelli per ultimi. Sfumate con il vino bianco, aggiungete i pomodori pelati sale e concentrato di pomodoro.

Dopo 10 minuti di cottura aggiungete i sugarelli. Lasciate cuocere coperto per altri 10 minuti e 10 minuti senza coperchio per far asciugare il sugo. Completate con del prezzemolo. La zuppa va servita con del pane; crostoni o fogli di pane carasau.