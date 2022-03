Zuppetta di gallinella

PROCEDIMENTO

Versate dell'olio in casseruola, aggiungete la cipolla tagliata a fettine e fatela soffriggere. Nel frattempo tagliate a cubetti il pane per tramezzini. In una padella mettete una noce di burro, aggiungete il dragoncello e i cubetti di pane che farete diventare croccanti in 4-5 minuti. Sfilettate una gallinella da 500 grammi separando il filetto. La lisca e la testa serviranno per fare la zuppa. Il filetto sarà tagliato a cubetti e aggiunto successivamente. Mettete quindi subito in padella testa, fate rosolare bene e sfumate con il brandy.

Aggiungete il concentrato di pomodoro, l'acqua calda, coprite e fate cuocere per 2 ore e 1/2. Nel frattempo tagliate i filetti di gallinella a cubetti. A fine cottura della zuppa, passatela al passaverdura e fate ridurre ancora un po' sul fuoco. Prendete i cubetti, aggiungeteli alla zuppa e quando la polpa del pesce inizia a diventare bianca togliete dal fuoco, lasciate riposare qualche minuto e impiattate. I crostini di pane potete servirli a parte o, nel caso in cui portiate subito a tavola, metterli direttamente nel piatto.