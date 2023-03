Zuppa di cipolla e fontina

PROCEDIMENTO

Lavate e tagliate le cipolle in rondelle sottili e poi fatele rosolare in un ampio tegame con il burro. Unite la farina e lasciate cuocere per 5 minuti. Versate il brodo vegetale, regolate di sale e pepe a piacere e cuocete per circa 40 minuti. Nel mentre, tagliate il filone di pane in fettine e fatele tostare nel forno per un paio di minuti.



Aggiungete su ogni crostino qualche pezzetto di Fontina, trasferite la zuppa di cipolle in cocotte monoporzione, coprite con i crostini di pane al formaggio e infornate nel forno preriscaldato per 10 minuti o fino a doratura uniforme. Servite subito la zuppa di cipolle, calda e filante.