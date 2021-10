PROCEDIMENTO

Cospargete i filetti di alice - con la parte interna verso l'alto - di sale a scaglie e lasciate marinare per 5/6 minuti. Lavate via il sale sotto l’acqua fredda e asciugate su carta assorbente. Cuocete la scarola in acqua bollente salata, una volta stracotta scolate e raffreddate in acqua e ghiaccio. Strizzate bene e frullate con olio evo fino a crema liscia. Aggiustate di sale.

Fate un fondo con olio evo, aglio in camicia, peperoncino fresco. Una volta soffritto sfumate con vino bianco. Scolate la pasta e saltatela nel fondo aggiungendo i pinoli dopo averli tostati, un pò di acqua per finire la cottura e creare l’emulsione e ultimate con aneto fresco tritato. Scaldate leggermente la crema di scarola, mettetela alla base del piatto. Ultimate con la pasta e guarnite con qualche filetto di alici, che sono state abbattute e quindi adatte al consumo a crudo.