Vellutata di zucchine

PROCEDIMENTO

Tagliate finemente due scalogni e metteteli in cottura in una casseruola con olio. Tagliate finemente anche le patate da aggiungere allo scalogno non appena rosolato bene, in modo che si insaporisca. Unite sale, acqua e lasciate cuocere. Tagliate a rondelle 300 grammi di zucchine e mettetele a cuocere insieme allo scalogno e alle patate.

In una teglia adagiate delle fette di pane sottili cosparse di un filo di olio: potete grigliarle nel forno o passarle nel microonde. Aggiungete alle zucchine qualche foglia di menta. Frullate il tutto. Mettete nel piatto di portata la vellutata con le fettine di pane e una foglia di menta. Unite una burratina.