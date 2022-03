Uova ripiene fritte con doppia panatura

PROCEDIMENTO

Di 6 uova, 4 mettetele in acqua a temperatura ambiente, portate ad ebollizione e da quel momento fate cuocere 9 minuti. Passatele poi sotto l'acqua fredda e sbucciatele. Tagliatele in due per il senso della lunghezza e privatele del rosso al quale aggiungerete 100 grammi di feta e un pizzico di sale.

Sbattete le altre due uova con un po' di sale. Riempite le uova con il composto creato e ricomponetele. Passatele nell'uovo e poi nel pangrattato per due volte, per una doppia panatura. Friggetele e mettetele ad asciugare su carta assorbente.