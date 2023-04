Trofie con crema di gambi di asparagi

PROCEDIMENTO

Affettate una cipolla, tagliate e lessate i gambi di asparagi in acqua bollente salata. Tostate a secco 30 grammi di pinoli. Scolate gli asparagi una volta pronti. Rosolate la cipolla in padella, tagliate grossolanamente gli asparagi e uniteli alla cipolla. Saltate e cuocete il tutto. Buttate le trofie, 320 grammi per 4 persone.

Mettete le verdure insieme ai pinoli e frullate il tutto insieme a poco olio, 50 grammi di formaggio grattugiato, sale e pepe. Riportate il composto in padella e versate le trofie una volta cotte saltandole con la crema di asparagi.