Tortino di funghi con fonduta di formaggio

pane in cassetta

PROCEDIMENTO

Iniziate dalla cottura dei funghi in padella con olio, uno spicchio d'aglio e 500 grammi di funghi champignon a fettine. Nel frattempo tagliate a dadini 100 grammi di pane in cassetta che poi renderete croccante saltandolo in padella.

Una volta cotti, salate i funghi e tagliateli grossolanamente insieme al pane.



In un contenitore, aggiungete al composto del prezzemolo tritato, 50 grammi di formaggio grattugiato, 2 uova e 50 ml di latte. Amalgamate bene, poi trasferite il composto negli stampini monoporzione e infornate per 25 minuti a 180 gradi.

Nel frattempo preparate la fonduta con 100 ml di panna scaldata leggermente, in cui scioglierete 200 grammi di formaggio grattugiato.