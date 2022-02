PROCEDIMENTO

Lavorate 4 uova con 150 grammi di zucchero, quando il prodotto diventa spumoso aggiungete un pizzico di sale e poco a poco 110 grammi di farina setacciata. Unite 4 cucchiai di cacao amaro. Mettete il composto su una teglia coperta da carta e poi in forno statico a 180 gradi per 15 minuti. Per la farcitura montate 100 grammi di panna, sbattete 500 grammi di mascarpone con 120 grammi di zucchero a velo e aggiungete la panna. Mettete il tutto in una sac à poche e fate riposare in frigo.

Preparate poi una bagna con una tazzina di caffè caldo, 1 cucchiaino di zucchero e una tazzina di latte. Amalgamate bene. Tagliate in quattro il pan di spagna, bagnate la superficie e stendete uno strato di farcitura e procedete con gli altri strati. Per la ganache riscaldate 100 grammi di panna e fate sciogliere all'interno 100 grammi di cioccolato fondente che avrete precedentemente tritato. Ricoprite infine con la ganache al cioccolato e decorate con la granella di nocciole.