Torta salata con cicoria e salsiccia

PROCEDIMENTO

Scaldate l’olio in una padella con lo spicchio d'aglio e il peperoncino, lasciate soffriggere. Aggiungete la cicoria, regolate di sale e pepe e lasciatela insaporire per 10 minuti. Unite poi 200 g di salsiccia rosolata in padella. Fate raffreddare. Una volta che la cicoria sarà raffreddata, unite l’uovo e il formaggio grattugiato. Amalgamate bene, e tenete da parte. Preriscaldate il forno a 180°C. Srotolate la pasta brisée, conservando la sua carta forno, direttamente all’interno di una teglia rotonda.

Bucherellate il fondo con una forchetta, versate il ripieno e livellatelo bene. Coprite con l’altro rotolo di pasta brisée e sigillate i bordi in modo da non far fuoriuscire il ripieno durante la cottura. Sbattete il tuorlo, spennellate la superficie della torta e cospargetela con i semi di sesamo. Infornate e cuocete a 180°C per 30 minuti. Sfornate, lasciate intiepidire e servite.