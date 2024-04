Torta salata con asparagi e uova

PROCEDIMENTO

Cuocete 300 grammi di asparagi privandoli della parte finale, lessateli in acqua bollente salata per circa 5 minuti. Nel frattempo sbattete 4 uova con 100 grammi di formaggio grattugiato, 100 grammi di panna, sale e pepe a piacere.



Una volta cotti, tagliuzzate bene gli asparagi in modo da distribuirli uniformemente nella torta. Posizionate la pasta foglia o brisè in una teglia rotonda, adagiate gli asparagi sulla base e versate il composto di uova e panna. Chiudete bene i bordi e infornate a 200 gradi per circa 20/25 minuti o fino a quando la superficie risulta dorata e gonfia.