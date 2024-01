Torta erbette crescenza e noci

PROCEDIMENTO

Lavate e tagliuzzate le erbette. Mettete in padella dell'olio Evo con 1 cipolla a fettine da far appassire. Tritate grossolanamente 2 manciate di noci. Allungate il sughetto con le cipolle con un po' d'acqua e aggiungete le erbette. Aggiungete il sale e completate la cottura con coperchio per velocizzare la cottura.

Dopo aver fatto raffreddare le erbette ed averle, al bisogno, tritate ulteriormente, unite 200 grammi di crescenza spezzettata. Preparate una sfoglia rotonda su una teglia con la sua carta forno. Ricoprite con una seconda sfoglia e bucherellate la superficie. Infornate a 200 gradi per 20 minuti.