Torta di pere e cannella con crema alla vaniglia

lievito in polvere

cannella in polvere

PROCEDIMENTO

Montate con una frusta 2 uova con 150 grammi di zucchero per ottenere un composto spumoso. Aggiungete 120 grammi di burro fuso e setacciando aggiungete 200 grammi di farina, 1 cucchiaino di lievito, un po' di cannella e un pizzico di sale. Versate meno della metà del composto ottenuto in una tortiera con cerniera imburrata e infarinata. Livellate bene. Sopra distribuite le fettine di 3 pere decana sbucciate e tagliate finemente. Versate il restante composto, livellate bene e infornate a 180 gradi per 35-40 minuti.

Nel frattempo preparate una crema scaldando 250 ml di latte scaldando i semi di 1/2 baccello di vaniglia. Sbattete 2 tuorli con 75 grammi di zucchero e 25 grammi di farina. Una volta raggiunta la spumosità del prodotto, aggiungete il latte. Fate raffreddare la crema. Una volta sfornata la torta cospargete di zucchero a velo e servite con la crema alla vaniglia.