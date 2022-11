Torta di carote by Chef Franco Aliberti

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Pelate le carote, cubettatele e con un estrattore ottenete il succo. Utilizzatene una parte mettendolo in pentola con zucchero bianco e le bucce delle carote. Lasciate sobbollire per 10 minuti circa. Montate le uova a parte con lo zucchero di canna, unite la farina setacciata, la polpa avanzata dall'estratto, unite il succo e ultimate con l'olio di semi.

Versate il tutto nella teglia e infornate a 185° C per 25/ 30 minuti. Utilizzate le bucce di carota che dopo aver riposato nello sciroppo si sono raffreddate e diventate traslucide. Una volta sfornata la torta, appoggiatele sulla superficie come decorazione finale.