Torta banana, cocco e cioccolato

PROCEDIMENTO

Iniziate schiacciando 3 banane, aggiungete 150 grammi di zucchero, 2 uova e infine 100 grammi di burro fuso. Amalgamate bene.

In un'altra ciotola setacciate 200 grammi di farina, 1 bustina di lievito e un pizzico di sale. Successivamente unite gli ingredienti secchi al composto di banane e uova fino ad ottenere una consistenza omogenea. Aggiungete 50 grammi di farina di cocco (o cocco grattugiato), 50 grammi di nocciole tritate e 100 grammi di cioccolato fondente a pezzetti.

Versate il composto in uno stampo imburrato e infarinato (o uno stampo in silicone) e infornate a 180 gradi per 35 minuti circa.

Per preparare la glassa tritate 100 grammi di cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria (o nel microonde) con 50 grammi di burro. Una volta che la torta si sarà raffreddata, versate sopra la glassa.