Torta all’arancia e mandorle

lievito in polvere

PROCEDIMENTO

Iniziate dall’impasto sbattendo e montando 4 uova con 150 grammi di zucchero di canna e 100 grammi di burro fuso. Successivamente aggiungete 200 grammi di farina di mandorle, 150 grammi di farina e una bustina di lievito. Amalgamate bene il composto e successivamente aggiungete la scorza di 2 arance e il loro succo.

Versate il composto in una tortiera imburrata e infarinata. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti, o fino a quando la torta risulterà dorata. Lasciate raffreddare prima di servire e decorate con un po’ di scorza d'arancia candita.