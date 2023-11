Tiramisù con castagne e caffè

PROCEDIMENTO

Incidete la buccia di 750 grammi di castagne crude e fate lessare per 35 - 40 minuti circa. Scolate e sbucciate le castagne. Frullatele poi con 80 grammi di zucchero e un po' di latte. Fate in modo che la consistenza sia densa. Preparate una sorta di zabaione con 2 uova e 110 grammi di zucchero a bagnomaria. Aggiungetelo alle castagne e unite 250 grammi di mascarpone. Amalgamate bene per togliere tutti i grumi e mettete in parte in una sac à poche e in frigorifero.

Con il composto rimasto iniziate a preparare gli strati di crema per il tiramisù. Inzuppate i biscotti nel caffè e alternate gli ingredienti. Distribuite l'ultimo strato con la sac à poche in modo da creare un aspetto scenografico. Completate spolverizzando con cacao amaro in polvere.