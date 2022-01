Timballo con funghi, carciofi e taleggio

PROCEDIMENTO

Tagliate a fettine sottili 200 grammi di funghi. Versate 400 grammi di riso originario in padella e tostate a secco. Dopo aver sfumato con vino bianco o aceto, allungate con il brodo vegetale e aggiungete 2 bustine di zafferano. Salate e completate la cottura allungando con il brodo. In un'altra padella mettete olio Evo uno spicchio di aglio e saltate i funghi salandoli solo alla fine. Preparate poi i carciofi tagliandoli a fettine e passandoli in padella con olio e uno spicchio di aglio e sale.

A fine cottura, mantecate il riso fuori fuoco con il burro e il formaggio grattugiato. Imburrate le teglie e passate del pangrattato. Stendete uno strato di riso, uno strato di carciofi e 200 grammi di taleggio a dadini. Coprite di formaggio grattugiato, un nuovo strato di riso, un ultimo strato di formaggio grattugiato e dei fiocchetti di burro. Infornate a 180 gradi per 15 - 20 minuti.