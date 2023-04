Tatin alla colomba

PROCEDIMENTO

Con uno scavino ricavate da ogni mela 8 palline che distribuirete in altrettanti stampini imburrati e con il fondo rivestito con un disco di carta da forno, anch'esso imburrato. Preparate del caramello cuocendo 4 cucchiai di zucchero con poca acqua e 35 g di burro. Pelate, fate a dadini quel che resta delle mele e rosolatele con una noce di burro e 2 cucchiai di zucchero.

In ogni stampino colate un poco di caramello, poi proseguite a strati con pezzi di colomba e dadini di mela. Infornate le tortine a 200° C per 10 minuti, poi capovolgetele nei piatti e servite con la panna montata.