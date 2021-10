Tarte tatin di cipolle

PROCEDIMENTO

Tagliate finemente 600 grammi di cipolla rossa lasciando le rondelle intatte. Sciogliete 40 grammi di burro in padella e aggiungete 4 cucchiai di zucchero, unite le cipolle e a fuoco basso fate caramellare. Aggiungete 50 ml di aceto balsamico di Modena. Alla fine della cottura aggiungete sale, pepe e togliete dal fuoco.

Versate le cipolle in uno stampo antiaderente e imburrato, prendete una pasta brisè rotonda, e ripiegate la quantità in eccesso. Bucate la superficie con i rebbi di una forchetta e infornate a 180 gradi per 30 minuti. Potete cospargere, prima di servire, con un po' di glassa di aceto balsamico.