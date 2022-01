Taroz valtellinesi

PROCEDIMENTO

Pelate e tagliate a dadini 400 grammi di patate. Fatele bollire in acqua salata insieme a 300 grammi di fagiolini. Tagliate a fettine 50 grammi di cipolla. Fate sciogliere in una padella 150 grammi di burro e unite la cipolla precedentemente preparata. Scolate le verdure una volta cotte e mettetele in una ciotola.

Schiacciatele bene aiutandovi con una forchetta. Aggiungete 200 grammi di Casera tagliuzzato. Versate sul tutto il burro con le cipolle e amalgamate. Aggiustate di sale e pepe. Impiattate con l'aiuto di un coppapasta oppure in una cocotte o in un padellino monoporzione.