Tagliolini gamberi panna e limone

PROCEDIMENTO

Sciogliete il burro in padella e appassite bene una cipolla tagliata a fette sottili. Nel frattempo preparate i gamberi o gamberetti, quello che trovate di fresco. Sgusciateli, tagliuzzateli, premete bene le teste per aggiungere sapore al sugo e versate dell'acqua di cottura della pasta per rendere ancora più cremoso il composto. Grattugiate la scorza di un limone e spremetene il succo.

Quando le cipolle saranno appassite aggiungete i gamberi, sfumate con vino bianco, unite il limone con la sua scorza grattugiata e lasciate cuocere qualche minuto. Aggiungete 300 ml di panna e continuate la cottura a fuoco medio basso. Quando la panna si sarà ritirata, iniziate a cuocere 200 grammi di tagliolini. Scolateli una volta cotti e saltate bene nel sugo. Aggiungete olio e acqua di cottura per amalgamare al meglio.