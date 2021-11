PROCEDIMENTO



Tostate 30 grammi di nocciole e tritatele non troppo finemente. Sciogliete il burro in padella e mettete a cuocere 180 grammi (per 2 persone) di tagliatelle all'uovo fini. Versate 2/3 della granella nella padella con il burro.

Scolate la pasta al dente poichè deve essere ripassata. Mantecate con acqua, 20 grammi di formaggio grattugiato e ultimate con la granella rimasta.