Tabulé di cavolfiore

PROCEDIMENTO

Tagliate a dadini piccoli 3 carote e 2 patate e cuocetele in padella con olio e uno spicchio d’aglio. Al bisogno, allungate con un po’ di acqua e coprite per terminare la cottura.Tagliate le cimette del cavolfiore per ottenere una sorta di cous cous e saltatelo con olio caldo in una padella. Sarà pronto in pochi minuti.

A fine cottura, saltate a fiamma alta carote e patate in modo che si formi la crosticina.Aggiungete una manciata di olive denocciolate al cavolfiore, ceci cotti e carote e patate. Infinite aggiustate di olio e sale.