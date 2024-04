Spinaci alla genovese con uvetta e pinoli

PROCEDIMENTO

Mettete in ammollo 40 grammi di uvetta in una ciotola con dell’acqua tiepida per 10 minuti. Mondate e lavate 1 chilo di spinaci, sbollentateli in abbondante acqua salata e, una volta cotti, scolateli bene e teneteli da parte. Nel frattempo, in una padella a fuoco basso, tostate 60 grammi di pinoli, facendo attenzione a non bruciarli.



In una padella con dell'olio, fate sciogliere un paio di filetti di acciuga e una volta sciolta aggiungete gli spinaci. Cospargete con del prezzemolo tritato e aggiungete l'uvetta, un po' di sale e pepe a piacere. Una volta che gli spinaci avranno rilasciato e riassorbito tutta l'acqua, completate il piatto aggiungendo i pinoli.