Spiedino salato per colazione by Chef Marco Martini

PROCEDIMENTO

Bollite le uova e una volta sode sgusciatele per creare la salsa brusca unendo 4 tuorli, olio extravergine di oliva, un cucchiaio di senape, sale, pepe e un po' di aceto. Frullate tutto e posizionate la salsa all'interno di una sac a poche. Tagliate a cubetti la pizza al formaggio, il salame e del formaggio a pasta morbida. Fate cuocere le uova di quaglia in acqua bollente per 4 min e una volta pronte sbucciatele.

Spelate dei cavoletti e iniziate a creare gli spiedini inserendo ogni ingrediente. Una volta composto lo spiedino, scottatelo leggermente in una padella antiaderente con una noce di burro. Infine, mettete un po' di salsa brusca su ogni elemento dello spiedino e posizionateci sopra i cavoletti di bruxelles e le erbe.