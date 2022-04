Spezzatino alle mele

PROCEDIMENTO

In una padella versate un filo d’olio. Tagliate 400 g di polpa di manzo, poi fatela rosolare in padella con uno spicchio d’aglio. Regolate di sale e sfumate con un bicchiere di vino bianco. Fate asciugare il vino e togliete la carne.

Pelate 2 mele e tagliatele a dadini. Nella stessa padella in cui avete cotto la carne, fate sciogliere il burro. Poi aggiungete le mele e fatele cuocere bene. Aggiungete la carne e cuocete a fuoco medio-basso. Coprite la padella in modo tale da far ammorbidire le mele. Togliete il coperchio, alzate il fuoco e completate la cottura.