Spaghetti con limone e pistacchi

PROCEDIMENTO

Spremete 1 limone, grattugiate la scorza del secondo e sprementene il succo.

Mettete a cuocere gli spaghetti, 360 grammi per 4 persone. Scegliete se possibile spaghetti ruvidi per far assorbire meglio il sughetto. Nel frattempo in padella sciogliete del burro con un goccio di olio e rosolate uno spicchio di aglio.

Aggiungete il limone precedentemente preparato. Unite gli spaghetti al dente e risottateli a fuoco medio. Allungate con acqua di cottura e olio. Saltate e aggiungete i pistacchi.