Spaghetti al pesto di zucchine con pomodorini e ricotta

PROCEDIMENTO

Come prima cosa tostate a secco 500 g di mandorle intere. Successivamente preparate i pomodorini confit tagliando a metà 200 grammi di pomodorini, posizionandoli su una teglia con la metà tagliata verso l'alto, aggiungete sale, zucchero di canna e olio. Infornate a 140 gradi per 2 ore. Nella stessa padella in cui avete tostato le mandorle, fate rosolare nell'olio due spicchi d'aglio e aggiungete 2 zucchine tagliate a cubetti. Salate e completate la cottura.

Una volta pronte, togliete l'aglio e frullate tutto insieme alle mandorle. Una volta che la pasta è cotta, amalgamatela bene con il pesto, aggiungete i pomodorini, un filo d'olio, della ricotta salata grattugiata e basilico a piacere.