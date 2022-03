Soufflè al formaggio

PROCEDIMENTO

Fate sciogliere 40 grammi di burro a fuoco moderato, aggiungetete sciogliendo 50 grammi di farina. Quando si è amalgamata al burro, versate lentamente 200 ml di latte. Controllate che i grumi si sciolgano bene unite 50 grammi di formaggio grattugiato e 50 grammi di scamorza tritata.

In ultimo amalgamate 2 tuorli e lasciate raffreddare il composto. Montate a neve ferma i due albumi con un pizzico di sale e incorporateli al resto, versate in cocotte di ceramica arrivando a 2/3 dell'altezza. Infornate a 160 gradi per 35-40 minuti.