Sformato di zucca e salsiccia con semi di zucca

PROCEDIMENTO

Fate bollire la patata in una pentola con acqua per circa 20 minuti. Nel frattempo fate sciogliere una noce di burro in una padella antiaderente e fatevi appassire la cipolla tagliata finemente. Unite la polpa di zucca tagliata in pezzi, un pizzico di noce moscata, aggiungete qualche cucchiaio di acqua e fate stufare per almeno 20 minuti a fiamma bassa (la zucca dovrà diventare morbida). Salate, mescolate e spegnete la fiamma. Scolate la patata e sbucciatela dopo averla fatta intiepidire. Fate rosolare la salsiccia sbriciolata in una padella antiaderente con un filo d’olio per 2 minuti. Sfumate con il vino bianco a fiamma vivace, quindi salate e fate cuocere ancora per 3-4 minuti.

Trasferite il composto di zucca in un mixer. Aggiungete la patata lessa, la besciamella, i tuorli d’uovo, il Parmigiano Reggiano, una spolverata di pepe e frullate fino a ottenere una purea densa e omogenea. Versate la purea di zucca in una ciotola, unite la salsiccia rosolata e amalgamate con un mestolo. Imburrate uno stampo e spolveratelo con il pangrattato. Versate la purea di zucca nello stampo, cospargete la superficie con il pangrattato e fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti. Sfornate lo sformato di zucca e lasciatelo intiepidire prima di estrarlo dallo stampo e trasferirlo su un piatto da portata. Decorate lo sformato con i semi di zucca e servite.