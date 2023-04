Sformato di piselli

PROCEDIMENTO

Tritate uno scalogno oppure una cipolla e mettete in padella con olio Evo. Aggiungete poca acqua per far cuocere meglio. Unite 500 grammi di pisellini freschi già sgranati. Salate e lasciate cuocere qualche minuto. Versate ancora dell'acqua, coprite per velocizzare i tempi di cottura e lasciate cuocere per 10 - 15 minuti.

Nel frattempo sbattete 3 uova con 50 grammi di formaggio grattugiato e del basilico. Aggiungete i piselli all'uovo. Oliate una teglia da forno e versate il composto. Compattate bene e versate del pangrattato sulla superficie. Infornate a 180 gradi per 30 minuti.