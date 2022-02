Sformatini di zucca e spinaci

PROCEDIMENTO

Togliete la buccia a 250 grammi di zucca e mettetela a cuocere in casseruola oppure al vapore. Lessate oppure saltate in padella con 1 spicchio di aglio e olio Evo 100 grammi di spinaci. Una volta pronti, metteteli da parte. Scaldate poi 400 ml di latte. Per preparare la besciamella, sciogliete in una casseruola 80 grammi di burro, fateli amalgamare velocemente con 80 grammi di farina e in ultimo versate il latte caldo.



Una volta cotta unite la zucca agli spinaci e frullate il tutto. Aggiungte la besciamella, 20 grammi di formaggio grattugiato, uova, sale, pepe e amalgamate bene il tutto. Oliate degli stampi in alluminio e passate il pangrattato all'interno. Riempite gli stampi con il composto, poneteli in una teglia a bagnomaria e metteteli a cuocere in forno a 160 gradi per 35 - 40 minuti.