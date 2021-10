Sfogliette con crema di mascarpone e amarene

PROCEDIMENTO

Stendete un rotolo di pasta sfoglia rettangolare e con una rotella dentata tagliatela in 8 parti. Poggiatela su una teglia, cospargetela con 2 cucchiai di zucchero e infornate in modalità statica a 200 gradi per 10 minuti. Nel frattempo lavorate 250 grammi di mascarpone con 80 grammi di zucchero a velo con una frusta.

A parte montate 200 ml di panna fredda di frigorifero e delicatamente inglobatela al mascarpone. Mettete il tutto in una sac à poche, farcite con ciuffetti le sfogliette e decorate le amarene sciroppate.