Scorze di arancia candita

PROCEDIMENTO

Pelate le arance con un coltellino facendo attenzione a non intaccare la parte bianca amara. Ricavate una scorza dello spessore di circa 3-4 mm. Tagliate la scorza d’arancia a listarelle. Ponete le scorze in un pentolino con acqua fredda e portate a bollore. Scolate le scorze e fatele raffreddare in una ciotola con acqua e ghiaccio. Riprendete le scorze e versatele nel pentolino con altra acqua fredda. Portate nuovamente a bollore, quindi scolate le scorze e immergetele in acqua e ghiaccio. Ripetete un’ultima volta il procedimento e, dopo averle stemperate ancora in acqua e ghiaccio, ponete le scorze ad asciugare in un vassoio foderato con un telo pulito.

Versate l’acqua e lo zucchero in un pentolino e portate a bollore. Mescolate delicatamente e fate sciogliere completamente lo zucchero ottenendo uno sciroppo. Aggiungete le scorze e fate cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti facendo evaporare l’acqua. Scolate le scorze e lasciatele asciugare e indurire in una pirofila prima di servire con una leggera spolverata di zucchero. Per una versione più golosa, immergete le scorze d’arancia nel cioccolato fuso fatto sciogliere a bagnomaria e ponetele a raffreddare su una teglia rivestita con carta forno.