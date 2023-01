Scopette della Befana

PROCEDIMENTO

Per preparare le scope della Befana dolci prendete una pasta sfoglia e spalmate la crema di nocciole solo su metà nel senso della lunghezza. Sovrapponete la sfoglia, sigillate bene e tagliate verticalmente lasciando la parte superiore intatta. Arrotolate la sfoglia così ottenuta su un bastoncino ricoperto di cioccolata. Cercate di dare un movimento alla pasta in modo da imitare al meglio un scopa e infornate a 180 gradi per 15 minuti. Una volta sfornate, spolverizzatele con dello zucchero di canna ancora calde.



Per la versione salata utilizzate un formaggio di montagna piatto e incidetelo, come avete fatto per la pasta sfoglia, mantenendo intera la parte superiore. Arrotolate la fetta di formaggio intorno ad un salatino lungo e stretto che diventerà il bastone della scopa della Befana. Chiudete con un filo di erba cipollina.