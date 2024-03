Rösti di patate e cipolle

PROCEDIMENTO

Pelate 4 patate e grattugiatele con una grattugia dai fori larghi direttamente in una ciotola. Rosolate in padella con un filo d’olio le cipolle, tritate finemente o grattugiate (strizzatele bene per eliminare i liquidi). Unite la fecola di patate alle patate precedentemente grattugiate, mescolate e infine insaporite con sale e pepe a piacere. Una volta cotte, aggiungete le cipolle alle patate.

Scaldate l’olio in una padella, versate il composto e appiattitelo con il dorso di un cucchiaio. Cuocete i rösti da entrambi i lati, a fiamma vivace, fino a quando risultano dorati e si sarà formata una crosticina sulla superficie. Serviteli subito caldi.