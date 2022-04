Risotto tricolore

PROCEDIMENTO

Tagliuzzate grossolanamente 1/2 barbabietola e mettetela in una casseruola con un dito di acqua o brodo. Una volta cotta, frullatela. Tritate una cipolla di piccole dimensioni e trasferitela in una terrina. Coprite a filo con olio Evo e cuocete in microonde alla massima potenza fino a quando sarà completamente cotta. Tostate 180 grammi di riso a secco in casseruola.

Sfumate con vino bianco, unite la cipolla precedentemente cotta e iniziate ad allungare con il brodo vegetale. Mantecate bene il risotto con il formaggio grattugiato e se volete anche del burro. Dividete il riso in tre contenitori: in uno aggiungete del pesto e nell'altro la barbabietola precedentemente cotta e frullata. Aiutandovi con un coppa pasta, impiattate compattando tre strisce di diverso colore e dando vita a un risotto patriottico.