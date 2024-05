Risotto ai quattro formaggi

PROCEDIMENTO

Come prima cosa preparate un brodo vegetale classico con sedano, carota e cipolla e per renderlo più saporito aggiungete anche mezza cipolla abbrustolita in una casseruola con olio ben caldo. In un'altra pentola fate appassire bene la cipolla e successivamente fate tostare 320 grammi di riso Carnaroli e sfumate con de vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, allungate il risotto con il brodo vegetale.

Una volta che il risotto sarà pronto per essere mantecato aggiungete a fuoco spento 50 grammi di taleggio, 50 grammi di gorgonzola e 50 grammi di caciocavallo. Una volta che i formaggi saranno sciolti aggiungete 80 grammi di formaggio grattugiato e saltate il tutto. Completate il piatto con glassa di aceto balsamico e pepe a piacere.