Risotto agli spinaci con Mozzarella di Bufala Campana DOP

PROCEDIMENTO

In una padella rosolate uno spicchio d'aglio con olio Evo, aggiungete 160 grammi di spinaci surgelati o freschi, se in stagione. Mentre gli spinaci cuociono, buttate il riso tostandolo a secco. Per 2 persone, calcolate 160 grammi. Appena il riso è bollente sfumate con il vino bianco, salate e allungate con il brodo vegetale filtrato e non salato. Togliete l'aglio dagli spinaci e frullate.

Allungate con il brodo fino a che il riso non è pronto. Unite all'ultimo gli spinaci frullati e fuori fuoco mantecate con 40 grammi di formaggio grattugiato, un po' di acqua di Mozzarella di Bufala Campana DOP, della scorza di limone per dare freschezza e tocchetti di Mozzarella di Bufala Campana DOP tagliati al momento dell'impiattamento.