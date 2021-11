Riso, zucca, senape in grani, caffe'

PROCEDIMENTO

Pulite la zucca togliendo pelle e semi, mettetela in un contenitore di plastica con un 1 cm di acqua e un pizzico di sale e zucchero di canna. Avvolgete ermeticamente con la pellicola più volte. Cuocete nel microonde per 6/8 minuti controllando di tanto in tanto. E’ molto importante che non fuoriesca il vapore, questo perchè rallenterebbe i tempi di cottura. Togliete la pellicola facendo attenzione a non scottarsi e lasciar fuoriuscire tutto il vapore. Togliete la zucca e controllate la cottura. Nel caso fosse ancora dura, ripetete l’operazione. (in alternativa potete cucinare la zucca a vapore calcolando tempi più lunghi).



Una volta cotta frullatela con un mixer oppure passate a setaccio con maglia fine. In un pentolino con bordo alto, iniziate a tostare il riso a secco con solo una presa di sale e senza grassi. Una volta che il cereale sarà caldo bagnate con l’acqua, fate evaporare e procedete alla cottura per circa 13 minuti alternando crema di zucca e acqua, di tanto in tanto assaggiate il riso e regolate di sale. Una volta cotto togliete dal fuoco e aggiungete il burro e la senape. Mescolate e aggiungete il parmigiano reggiano e la scorza di limone. Finite con del succo di limone. Mettete nel piatto e aggiungete la polvere di caffè.