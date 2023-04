PROCEDIMENTO

Mettete 500 ml di acqua in una pentola e portatela ad ebollizione. Salate leggermente e versate il riso al centro del tegame facendolo scendere da un imbuto per fare una piramide la cui punta deve emergere dal pelo dell'acqua. Cuocete il riso per 10-12 minuti a fuoco medio senza coperchio, agitando di tanto in tanto la pentola per scuotere il riso e spianarlo. Trascorsi i 10 -12 minuti il riso avrà assorbito l'acqua, togliete dal fuoco e coprite la pentola con un canovaccio.

Lasciate riposare per 10 minuti durante i quali il riso completerà la sua cottura. Intanto fate sciogliere il burro in un tegame, fate appassire la cipolla e unite la salsiccia sgranata. Fate rosolare a fuoco moderato. Trascorsi i dieci minuti, scoperchiate il riso, sgranatelo con una forchetta e conditelo con la salsiccia rosolata. Unite metà del formaggio grattugiato e mescolate. Impiattate e servite il riso alla pilota immediatamente, cospargendolo con il restante formaggio grattugiato.