Ravioli storione bianco e caviale by Andrea Mainardi

PROCEDIMENTO

Tirare la pasta all’uovo in 2 sfoglie sottili.

Per il ripieno:

Lessare le patate. Sobbollire per 5 minuti lo storione in acqua con chiodi di garofano, pepe in grani e coriandolo. Schiacciare le patate bollite e unirle allo storione bollito e grossolanamente sminuzzato. Condire con olio sale e pepe.

In un padellino preparare una liason con acqua, burro e dragoncello. Spennellare con acqua la sfoglia di pasta all’uovo. Apporre le palline di ripieno sulla striscia di pasta. Spennellare nuovamente e coprire con il secondo foglio di pasta all’uovo. Con un coppapasta tondo dare una prima forma poi tagliare il raviolo con coppapasta a forma di cuore. Immergere delicatamente i ravioli in acqua bollente per 2 minuti, scolare, condire con la liason di burro. Impiattare coprendo ogni raviolo con caviale e pepe rosa.