Radicchio alla piastra con taleggio e pinoli

PROCEDIMENTO

Tagliate in quattro 2 radicchi lunghi e condite con olio e sale. Cuocetelo in piastra in forno oppure in padella.

Tostate in padella 20 grammi di pinoli fino a quando saranno dorati. Tagliate a dadini 100 grammi di taleggio.

Aromatizzate dell'olio con uno spicchio d'aglio e aggiungete della mollica di pane per renderla croccante e saporita.

Impiattate con il radicchio sotto, aggiungete il taleggio, la mollica croccante e ultimate con i pinoli.