Quiche con broccoli e gorgonzola piccante

PROCEDIMENTO

Preparate 200 grammi di cimette di broccoli. Utilizzate anche il gambo, togliete solo la parte esterna più coriacea e poi tagliatelo a tocchetti. Sbollentatelo in acqua bollente e salata per qualche minuto. Nel frattempo rosolate uno spicchio di aglio in padella con olio Evo. Scolate bene i broccoli e saltateli in padella per insaporirli. Lasciateli raffreddare. In una ciotola sbattete le uova, unite 300 ml di panna e i broccoli.

Aggiungete 150 grammi di gorgonzola piccante tagliato a tocchetti e completate con 10 noci sminuzzate. Aggiustate di sale. Mettete la pasta brisée rotonda con la sua carta in una teglia con cerniera, versate l'impasto, chiudete i bordi e infornate a 180 gradi per 45 minuti.